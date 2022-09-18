ПРАГА, 18 сен — ПРАЙМ. Граждане Чехии и предприниматели могут не опасаться наступающей зимы, так как власти страны делают все для того, чтобы и население, и бизнес были обеспечены газом и электроэнергией по приемлемым ценам, заявил вечером в воскресенье в телеобращении к согражданам премьер Петр Фиала. Чехия вновь созвала внеочередное заседание глав Минэнерго ЕС на 30 сентября

"Наступает осень, многие из вас наверняка опасаются, справятся ли с ситуацией с энергией нынешней зимой. Однако мы (кабмин) обеспечили достаточные запасы газа на тот случай, если Россия прекратит поставки сырья", — сказал Фиала. Он уточнил, что газохранилища практически наполнены, кроме того, в Нидерландах начинает действовать терминал для сжиженного природного газа, в котором Чехия резервировала объемы, составляющие одну треть ее годового потребления этого вида сырья.

Премьер также напомнил о принятом на этой неделе решении правительства Чехии об установлении максимальных потребительских цен на газ и электричество для населения, индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений, например, школ. Кроме того, выделены крупные средства для фирм и предприятий, чтобы они могли компенсировать высокие цены энергоресурсов.

В принятом решении кабмина о максимальных ценах говорится о 6 кронах (около 0,25 доллара) за 1 киловатт-час за электроэнергию и о 3 кронах (около 0,125 доллара) за 1 киловатт-час за газ.

"Но ответственность лежит не только на правительстве, но на каждом из нас. Я хотел бы попросить всех граждан республики, чтобы они оглянулись вокруг, задумались о том, где можно сэкономить энергию или хотя бы не тратить ее понапрасну", — сказал Фиала.

Лидеры оппозиционных партий заранее подвергли выступление Фиалы жесткой критике. Так, председатель движения ANO, экс-премьер Андрей Бабиш обвинил премьера в том, что тот специально приурочил свое телеобращение к предстоящим в конце наступающей недели (23-24 сентября) коммунальным выборам, а также выборам одной трети состава сената (верхней палаты парламента), сделав его фактически агитационным, призванным подчеркнуть достижения и заботу о населении партий правящей либеральной коалиции. Фиала отверг подобные обвинения.