АСТАНА, 19 сен — ПРАЙМ. Власти Казахстана приняли приказ, временно запрещающий вывозить уголь из страны автомобильным транспортом. Казахстан выступил за повышение логистической взаимосвязанности стран ШОС

"Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан принят приказ №514 от 14 сентября 2022 года об ограничении вывоза из страны угля автомобильным транспортом", — сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорилось в пояснительной записке, мера будет действовать полгода и затронет каменный каменный уголь в брикетах, окатыши или другие виды этого топлива. Ожидается, что такое ограничение позволит предотвратить вывоз предназначенного для населения угля в соседние страны для перепродаж, поспособствует достижению целей отопительного сезона 2022-2023 годов и поможет избежать дефицита топлива в период активного спроса.