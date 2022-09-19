МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник ускорили падение почти до 8%, опустились ниже 1800 долларов за тысячу кубометров впервые с 25 июля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Посол в Германии выразил готовность России запустить "Северный поток — 2"

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги на уровне примерно в 1858 долларов за тысячу кубометров (-4,3%). По состоянию на 9.46 мск котировки падали уже на 7,8%, до 1 790 долларов. Динамика стоимости приводится от расчетной цены пятницы — 1941,8 доллара за тысячу кубометров.