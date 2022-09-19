МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Франция может отключать электричество, если зима будет холодной, отключение газа в домохозяйствах не планируется, заявила в понедельник президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон в эфире телеканала France Info. Ветрогенерация в Евросоюзе в начале осени выросла до 17% в энергобалансе

"В случае с электричеством, когда мы используем все возможные меры по сокращению (потребления), мы можем столкнуться с самыми тяжелыми случаями… то есть точечными отключениями на несколько часов в относительно небольшом масштабе – в коммуне или квартале", — сказала она, добавив, что меры являются "немного исключительными", но не "невозможными".

По словам Варгон, все предприятия и домохозяйства при нехватки ресурсов получат уведомления о необходимости снизить потребление газа и электричества. Если мера не повлияет на объемы энергии, французские власти могут отключить электричество. Она подчеркнула, что решение коснется только предприятий.

Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в стране прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.