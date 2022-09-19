МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что обсудил со своим канадским коллегой Джастином Трюдо ограничения в отношении российских энергоресурсов. Евросоюз просит Эрдогана не помогать России обходить санкции

"Встретился в Лондоне с искренним другом Украины — премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Поблагодарил за лидерство в поддержке нашего государства, поставки оружия и обучение украинских военных. Это весомый вклад в нашу победу. Обсудили также санкции против российских энергоресурсов", — написал Шмыгаль в мессенджере Telegram.

Он отметил, что Канада первой приняла национальное законодательство о конфискации российских активов и их передаче на восстановление Украины.

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ограничить цены на нефть в рамках расширения санкций. Лимит цен планируется ввести 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

Российская сторона, в свою очередь, заявила, что принявшие "потолок" цен страны останутся без нефтяного экспорта из России. Позже российский лидер Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.