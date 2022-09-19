МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В Германии необходимо возвращение к эксплуатации АЭС в связи с энергетическим кризисом, несмотря на позиции коалиционного правительства страны об их резервном статусе, заявил в понедельник министр финансов Кристиан Линднер. СМИ сообщили об угрозе детской нищеты в Германии

"Мы должны заняться корнем проблем: у нас сильно растущие цены на электроэнергию. В том числе из-за недостаточной производственной мощности на рынке электричества. Мы говорим об угольных станциях, но они не подключены к сети. Мы говорим о резервном статусе в отношении атомной энергетики, но он еще неясен. Надо задаться вопросом: насколько это вообще уместно в текущей ситуации — отказываться даже от одного киловатта в час электроэнергии. Наш призыв к коалиционным партнерам: предпринять все, чтобы обеспечить страну электроэнергией", — сказал он в ходе пресс-конференции после заседания президиума входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии.

По словам главы немецкого Минфина, выключение подсветки зданий для экономии электроэнергии — не та ситуация, в которой стоит отказываться от эксплуатации какой-либо из электростанций.

Линднер подчеркнул, что властям Германии не следует отказываться от надежных и безвредных для окружающей среды производственных мощностей АЭС в условиях электро- и энергокризиса.

Ранее в германском Минэкономики выступили с заявлением о резервной эксплуатации АЭС в стране. Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил о том, что вопрос о пролонгировании работы оставшихся АЭС изучается на фоне возможного энергетического коллапса этой и следующей зимой. Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек, который принадлежит к партии "Зеленые", высказывался против дальнейшего использования АЭС для производства электроэнергии.