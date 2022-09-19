МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии объявило о планах построить первую в стране АЭС к 2040 году, сообщает в понедельник новостной портал CNBC. В Германии выступили за вывод АЭС из резерва в связи с энергокризисом

Генеральный директор отдела министерства по возобновляемым источникам энергии Дадан Кусдиана объявил, что его департамент разработал дорожную карту проекта атомной электростанции.

"К 2040 году мы действительно намерены завершить строительство первой АЭС в Индонезии. Мы еще не определились с окончательной мощностью будущей станции", — сообщил Дадан CNBC во время энергетического форума, который прошел в понедельник.

По данным CNBC, строительство АЭС является долгосрочным проектом. В настоящее же время обсуждается строительство малых атомных станций на островах Индонезии. К "малым" относятся станции электрической мощностью от 10 до 300 МВт. К преимуществам малых АЭС эксперты относят низкую стоимость и высокую скорость строительства.

Перспективы развития атомной энергетики в Индонезии сейчас активно обсуждаются. Ранее правительство страны объявило о полном отказе от паровых и угольных ТЭС. Несмотря на поддержку мировым сообществом инициативы перехода к чистой энергетике, Индонезии пока не удалось обеспечить проекту зарубежные инвестиции. В то же время, в стране растет общественное напряжение на фоне масштабнейшего топливного кризиса.