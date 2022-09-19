МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Главы российского и французского МИД Сергей Лавров и Катрин Колонна в ходе телефонного разговора обсудили вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. "Росатом": в МАГАТЭ прекрасно понимают, кто стреляет по ЗАЭС

"В развитие состоявшегося 11 сентября этого года телефонного контакта президентов России и Франции главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили ситуацию на Украине, сфокусировав основное внимание на обеспечении безопасности Запорожской АЭС", — говорится в релизе, опубликованном на официальном интернет-портале ведомства.

Отмечается, что Лавров указал на использование Киевом вооружения, поставляемого Западом, для "бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС", что угрожает ядерной безопасности всей Европы.

Глава МИД России вновь подчеркнул, что необходимо "немедленное и полное прекращение обстрелов станции и проведение объективного расследования фактов намеренных ударов по данному объекту".

Согласно сообщению пресс-службы, главы МИД также обменялись мнениями "по различным аспектам двусторонней и международной проблематики, представляющим взаимный интерес".