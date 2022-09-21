МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Украинские войска ночью вновь обстреляли Запорожскую АЭС и повредили оборудование одного из энергоблоков, заявила пресс-служба администрации Энергодара. Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг ЗАЭС

"Повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков", — уточняется в сообщении.

Уточняется, что разрывы снарядов произошли в ста метрах от периметра станции. Потеря питания привела к временному отключению блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока.

Согласно информации, в результате атаки никто не пострадал, сейчас ведутся работы по устранению последствий обстрела. МАГАТЭ сообщило о подключении ЗАЭС к украинской энергосети

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.

В сентябре ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ. Гендиректор организации Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов и предложил создать защитную зону вокруг объекта.