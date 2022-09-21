МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. США в ходе серьезных переговоров с Индией пытаются убедить ее освободиться от "зависимости" от российского вооружения и энергетики, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника государственного департамента США. Доллар достиг 20-летнего максимума на фоне заявления Путина

"Индия сильно зависима от России, это они делали с собой около 40 лет: сначала военная, потом энергетическая зависимость… Мы ведем серьезные переговоры с Индией о том, что мы нацелены помочь им найти варианты диверсификации", — заявил чиновник телеканалу.

Он также утверждает, что Россия якобы "больше не является надежным поставщиком оружия", а представители Индии якобы "начинают понимать, что они могут получить реальную выгоду", если найдут другие рынки.

Ранее в ходе встречи на полях саммита ШОС в Самарканде премьер Индии Нарендра Моди и российский президент Владимир Путин высоко оценили устойчивую динамику двусторонних связей, включая контакты на различных уровнях. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что отношения между Россией и Индией "в будущем будут только улучшаться и укрепляться, это также полезно для всего мира".