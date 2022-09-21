ЦЮРИХ, 21 сен — ПРАЙМ. Швейцарские медицинские учреждения могли бы рассмотреть возможность снизить потребление электроэнергии, заявил глава отдела энергетики Федерального управления национального экономического снабжения страны Бастиан Шварк. В Брюсселе проходит массовая акция против роста цен

"Больницы освобождены от квот на электроэнергию и газ. Но больницы также могут рассмотреть вопрос о том, как они могут сократить потребление электроэнергии", — заявил Шварк в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Он добавил, что даже в такой критически важной отрасли, как фармацевтика, можно было бы использовать меры экономии без значительного сокращения производства.

"В настоящее время почти каждая отрасль требует для себя исключений. Но это неправильный подход. Скорее, каждая отрасль должна подумать над тем, что она может сделать в критической ситуации. Это может быть, например, сокращение часов работы. Если это позволит снизить потребление электроэнергии еще на 10-20 процентов, мы отложим введение квот", — сказал Шварк.

Швейцарские власти ранее заявляли, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.