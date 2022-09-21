МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили в среду ситуацию вокруг Запорожской АЭС, российская сторона намерена сотрудничать с агентством, чтобы принудить Киев прекратить обстрелы станции, заявили в российском дипведомстве. Путин оценил успехи России в преодолении последствий санкций

"21 сентября "на полях" недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности ядерных объектов на территории Украины, включая ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС)", — сообщило ведомство на своем сайте.

Как указали в МИД России, Лавров "подтвердил настрой российской стороны на продолжение тесного взаимодействия с МАГАТЭ с целью принуждения киевского режима к немедленному прекращению обстрелов упомянутой станции и прилегающих к ней территорий, включая город Энергодар, где проживают сотрудники ЗАЭС и их семьи".