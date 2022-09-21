Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ ситуацию вокруг Запорожской АЭС
МИД: Сергей Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ Гросси ситуацию вокруг Запорожской АЭС
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили в среду ситуацию вокруг Запорожской АЭС, российская сторона намерена сотрудничать с агентством, чтобы принудить Киев прекратить обстрелы станции, заявили в российском дипведомстве.
"21 сентября "на полях" недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам безопасности ядерных объектов на территории Украины, включая ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС)", — сообщило ведомство на своем сайте.
Как указали в МИД России, Лавров "подтвердил настрой российской стороны на продолжение тесного взаимодействия с МАГАТЭ с целью принуждения киевского режима к немедленному прекращению обстрелов упомянутой станции и прилегающих к ней территорий, включая город Энергодар, где проживают сотрудники ЗАЭС и их семьи".
https://1prime.ru/energy/20220921/838205818.html
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