МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Читатели популярного форума Reddit выразили изумление ценами на газ и другие коммунальные услуги в России. Они стали обсуждать трансляцию жителя Ростова-на-Дону с ником russiangas1, который круглосуточно вел стрим на Twitch, демонстрируя зажженные газовые конфорки — он не отключал газ, даже когда уходил на работу, в этом случае оставляя одну из них, а когда был в квартире, зажигал все четыре. В Швейцарии заявили о сокращении потребления газа в стране

В описании к каналу говорилось: "Русский парень тратит газ сколько хочет всего за 1,44 евро в месяц". Twitch заблокировал канал из-за "нарушения правил сообщества или условий продаж".

Из комментариев пользователей следует, что за месяц россияне платят столько, сколько в некоторых странах Европы за минуту.

Пользователь IgfMSU1983 рассказывает, что в большинстве московских квартир центральное отопление, которое включают в октябре и отключают только в апреле. "Зимой в нашей квартире было так жарко, что приходилось открывать окна, чтобы было хоть сколько-нибудь терпимо", — отметил он.

"Подтверждаю как сибиряк и иркутянин. Я плачу за холодную и горячую воду где-то 10 долларов в месяц. И 20-50 долларов за центральное отопление. Зимой на улице морозы за тридцать, а у меня в квартире жарко. Ну и дома с толстыми стенами, конечно, тоже помогают", — написал Buzzzerus.

Уроженец Таиланда KaMeLRo рассказал, что некоторое время жил в общежитии Высшей школы экономики в Москве за 1 125 рублей в месяц (18 долларов США). "Нормальная кухня и ванная. Электричество и вода вообще бесплатно. Единственное, что раздражало, — постоянно заявлялась этакая babushka и требовала прибраться (но это мой сосед виноват)", — написал он, добавив, что на родине общежитие обходилось мне в 18 тысяч рублей (295 долларов США). В Польше заявили, что зима в Европе будет тяжелой

"А здесь, в Канаде, общага будет стоить 2 000 долларов в месяц, причем электричество и отопление оплачивается отдельно. Что-то мы делаем не так…", — ответил пользователь Feta__Cheese.

Prox005 пожаловался, что в Чехии понизили комнатную температуру на работе и в школе до 17 градусов.

"Нет, это правда смешно. Мы в Британии отваливаем по 1,44 евро в минуту!", — написал JackstaWRX.

Goodoldgrim признался, что включает газ на полчаса в день и платит три евро в месяц. "Если не буду выключать вообще, это влетит мне в 150 евро. Разница, конечно, огромная, но я запросто мог бы себе это позволить, особенно если бы мне захотелось доказать кому-нибудь какую-нибудь глупость. Да, а живу я в Латвии, которая зависела от российского газа чуть ли не больше всех и все лето в панике заполняла хранилища. Так что вряд ли где-то найдется сильно дороже", — написал пользователь.

"Не пользуюсь отоплением уже года три-четыре, а горячую воду отключили года два назад. Мне еще повезло, что я молод — уж не знаю, как эту зиму переживут старики.

Газа у меня тоже нет, только электричество. Для сравнения: пять минут под душем мне обходятся примерно в пол-евро. И это за раз, а не в месяц", — рассказал Enzemo.