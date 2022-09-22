МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Последствия антироссийских санкций для голландских домохозяйств и компаний могут оказаться очень серьезными, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. В Австрии заявили, что скажут четкое "нет" идее санкций на российский газ

Ранее Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) передавала, что Рютте на дебатах в Палате представителей страны признал серьезность последствий антироссийских санкций для голландских домохозяйств и компаний.

Однако, по его словам, "это не повод перестать поддерживать санкции, чтобы получить российский газ".

В Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена на газ: голландцы платят около 28 центов за киловатт-час, или 2,76 евро за кубометр газа.

По данным СМИ, ряд городских советов страны обратились к правительству с просьбой временно освободить их от санкций Евросоюза против России из-за трудностей при поиске альтернатив российским энергоносителям.