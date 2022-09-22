ВАШИНГТОН, 22 сен — ПРАЙМ. США в меньшей степени страдают от роста цен на энергоносители по сравнению с европейскими потребителями, заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен. Цены на бензин в США продолжили рост после снижения

"Цены на энергию взлетели в Европе. Зима окажется для них действительно тяжелой. Конечно, мы видим последствия, но мы не так пострадали, как они", — сообщила она во время выступления на конференции Atlantic Festival.

"Мы работаем вплотную с нашими европейскими соседями для поиска альтернативных поставок. Я верю, что они смогут (справиться)", — добавила Йеллен.

Глава минфина также отметила, что несмотря на торговлю США с Европой, "не стоит преувеличивать" влияние экономической ситуации в ЕС на американскую экономику.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Несмотря на снижение в последние дни, они в несколько раз превышают уровни прошлого года, когда цены и так были рекордными. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.