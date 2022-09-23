МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Газпром нефть" выполнила первую в России заправку судна сжиженным природным газом в рамках соглашения с "Совкомфлотом", сообщает компания. Глава "Газпром нефти" представит предложения по разработке ПО для нефтегаза

"СПГ-бункеровщик "Газпром нефти" "Дмитрий Менделеев" выполнил первую в России заправку судна сжиженным природным газом (СПГ). Бункеровка танкера ледового класса "Проспект Королева" прошла в Финском заливе в рамках соглашения "Газпром нефти" с "Совкомфлотом" по расширению использования судовых топлив с низким углеродным следом", — говорится в сообщении.

С сентября 2022 года малотоннажную транспортировку и бункеровку СПГ в портах Балтийского моря будет осуществлять единственное в своем классе в России судно-заправщик "Дмитрий Менделеев", уточняет компания.

Отмечается, что в проекте СПГ-бункеровщика использованы передовые технологии судостроения и операций с газомоторным топливом. Он способен перевозить до 5800 кубических метров сжиженного природного газа. Первой заправке предшествовала расширенная программа испытаний — тестовые стыковки с судами-потребителями газомоторного топлива и береговыми терминалами в Ленинградской области.

Кроме того, по результатам государственной экологической экспертизы было получено положительное заключение Росприроднадзора о соответствии технологий бункеровки сжиженным природным газом российскому природоохранному законодательству.

"В долгосрочной стратегии развития бункерного бизнеса "Газпром нефть" делает ставку на судовые топлива с низким углеродным следом… Произведенная нами первая в России заправка "борт в борт" сжиженным природным газом фактически дает старт развитию нового топливного сегмента в отечественном судоходстве ", — заключил зампред правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.