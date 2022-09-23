МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил предложения по формированию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба миниэнерго Украины. Оборудование ЗАЭС пострадало в результате украинских обстрелов

Глава организации принял участие в трехсторонней встрече с министрами энергетики Украины и США Германом Галущенко и Дженнифер Грэнхолм, которая прошла в американском Питтсбурге.

"Гросси проинформировал об основных результатах работы миссии МАГАТЭ и представил инициативу по созданию зоны безопасности вокруг станции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны признали необходимость оперативных и скоординированных мер по восстановлению безопасности гражданских ядерных объектов.

Ранее вопрос создания безопасной зоны обсуждался на встрече Гросси с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию Суджа утром в четверг

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.

В сентябре ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ. Гендиректор организации Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов и предложил создать защитную зону вокруг объекта.