Гендиректор МАГАТЭ Гросси представил предложения по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил предложения по формированию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба миниэнерго Украины.
Глава организации принял участие в трехсторонней встрече с министрами энергетики Украины и США Германом Галущенко и Дженнифер Грэнхолм, которая прошла в американском Питтсбурге.
"Гросси проинформировал об основных результатах работы миссии МАГАТЭ и представил инициативу по созданию зоны безопасности вокруг станции", — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны признали необходимость оперативных и скоординированных мер по восстановлению безопасности гражданских ядерных объектов.
Ранее вопрос создания безопасной зоны обсуждался на встрече Гросси с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под контролем российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию станции.
В сентябре ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ. Гендиректор организации Рафаэль Гросси призвал к немедленному прекращению всех обстрелов и предложил создать защитную зону вокруг объекта.
https://1prime.ru/energy/20220923/838229225.html