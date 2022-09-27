БРЮССЕЛЬ, 27 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) считает, что новый газопровод между Норвегией и Польшей Baltic Pipe сыграет важную роль в смягчении нынешнего энергокризиса в Евросоюзе, об этом говорится в ее пресс-релизе. Польский премьер назвал проблемы на "Северных потоках" саботажем

"Трубопровод сыграет важную роль в смягчении нынешнего энергетического кризиса", — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, чьи слова приводятся в сообщении.

Начало поставок "голубого топлива" по Baltic Pipe запланировано на 1 октября.

"Еврокомиссия уже давно поддерживает этот проект политически и финансово в рамках своей работы по улучшению энергетической инфраструктуры ЕС", — говорится в релизе.

ЕК добавляет, что этот газопровод "поддержит диверсификацию импорта газа в Центрально-Восточной Европе и странах Балтии, открывая новый маршрут из Северного моря в ЕС".

При этом Норвегия уже является одним из основных поставщиков "голубого топлива" в Евросоюз.

Польское правительство заявляло, что поставками по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа в Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа".

Baltic Pipe позволит импортировать до 10 миллиардов кубометров газа в год из Норвегии в Польшу через Данию и 3 миллиарда кубометров газа в год — из Польши в Данию, отмечает ЕК.