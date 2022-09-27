США не подтвердили версию саботажа на "Северном потоке"
Блинкен: США не подтвердили версию саботажа на "Северном потоке"
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ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. США на нынешнем этапе расследования не могут подтвердить версию о "саботаже" на газопроводе "Северный поток" и считают, что утечки не окажут значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Утечки расследуются. Их первоначальные сообщения указывают на то, что это могло быть результатом атаки или саботажа того или иного рода, но это предварительные сообщения, и мы не подтвердили их пока", — сказал Блинкен журналистам.
"Но если они будут подтверждены, то, очевидно, это не отвечает ничьим интересам. Я так понимаю, что утечки не окажут значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы", — добавил Блинкен.
https://1prime.ru/energy/20220927/838271463.html
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