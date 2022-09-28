МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ремонт газопроводов системы "Северный поток", если не удастся установить виновное в повреждениях лицо, может лечь на "Газпром", но возможны договорные альтернативы, поделился мнением с РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Эксперт заявил, что починить "Северные потоки" можно без проблем

Дочерняя структура "Газпрома", компания-оператор "Северного потока" — Nord Stream AG — сообщила во вторник о беспрецедентных разрушениях на трёх нитках морских газопроводов системы "Северный поток", которые идут по дну Балтийского моря из России в Германию — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Nord Stream AG пока не может оценить сроки восстановления работоспособности газовой инфраструктуры, говорилось в сообщении. Причины разрушений выясняются.

"Вопрос о том, кто будет платить за ремонт, лежит в юридической плоскости. Полагаю, что если не удастся установить виновное в повреждениях третье лицо, то ремонт газопроводов ляжет на компанию-собственника, то есть за все заплатит "Газпром". Однако возможны альтернативы договорного характера, если Германия будет остро заинтересована в восстановлении поставок", — заявил Галактионов.

Европейские компании в любом случае не будут финансировать ремонт до тех пор, пока действуют санкции, считает эксперт "БКС Мир инвестиций".

Оценить сумму, как и сроки, пока не представляется возможным, добавил он.

Собственниками "Северного потока" и "Северного потока 2" являются операторы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Акционерами первого являются "Газпром международные проекты" (51%), Wintershall Dea AG (ранее Wintershall Holding GmbH) и PEG Infrastruktur AG (E.ON) (по 15,5%), N.V. Nederlandse Gasunie и Engie (по 9%). Второй оператор — 100% дочерняя структура "Газпрома", финансовыми инвесторами были Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.