МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует снижение объемов добычи угля в России в 2022 году на 4,2%, до 421 миллиона тонн, в 2023 году — еще на 9,5%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, подготовленном министерством. Минэкономразвития дало прогноз по экспортным ценам на газ

"В базовом сценарии ожидаемый объем добычи угля в 2022 году оценивается на уровне 421 миллиона тонн (-4,2% год к году). 2023 год — -9,5% год к году", — говорится в прогнозе.

Согласно таблице, после резкого спада в 2023 году добыча снова вернется к росту в 2024 году, увеличившись на 5,5%, а затем еще на 4,8% — в 2025 году.

Министерство указывает, что в 2021 году объем добычи угля в РФ составил 439 миллионов тонн (+10,3%), при этом отмечая, что в последние годы основным условием роста объемов добычи угля является рост его экспортных поставок.