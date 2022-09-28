МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Польша столкнется с тяжелой зимой, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В Польше придумали, как спастись от энергокризиса

По его словам, энергокризис удивил весь мир.

"Мы будем работать над соответствующими решениями для получателей электроэнергии. Мы заботимся о том, чтобы очень трудной зимой, я хочу подчеркнуть — это будет трудная зима, мы могли ее пройти не замочив ног, чтобы поляки, которые являются наиболее зависимыми получателями электрической энергии, тепловой энергии, как можно меньше пострадали", — подчеркнул он на заседании Национального совета развития.

Моравецкий добавил, что польское правительство предоставит скидку на электроэнергию тем, кто снизит ее потребление на десять процентов, с 1 октября.

Ранее Польша отказалась от поставок российского угля. В свою очередь "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Все это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители и электроэнергию.