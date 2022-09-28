В США отметили важность сохранения возможности оплаты ресурсов из России
В США отметили важность сохранения возможности оплаты энергоресурсов при введении санкций
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ВАШИНГТОН, 28 сен — ПРАЙМ. США при оценке возможности введения санкций против "Газпромбанка" учитывают необходимость сохранить способ оплаты энергоресурсов, заявила помощник главы минфина по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг.
"Предел цен предполагает возможность проводить платежи за эту нефть по сниженной цене, что означает, что должны быть каналы контроля для продолжения оплаты за это", — сказала Розенберг на слушаниях в комитете сената.
Она отметила, что пока не может предсказать, будут ли введены санкции против "Газпромбанка", но любые возможности сохраняются.
https://1prime.ru/energy/20220928/838288045.html
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