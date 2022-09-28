ВАШИНГТОН, 28 сен — ПРАЙМ. США при оценке возможности введения санкций против "Газпромбанка" учитывают необходимость сохранить способ оплаты энергоресурсов, заявила помощник главы минфина по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг. Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

"Предел цен предполагает возможность проводить платежи за эту нефть по сниженной цене, что означает, что должны быть каналы контроля для продолжения оплаты за это", — сказала Розенберг на слушаниях в комитете сената.

Она отметила, что пока не может предсказать, будут ли введены санкции против "Газпромбанка", но любые возможности сохраняются.