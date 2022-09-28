ВАШИНГТОН, 28 сен — ПРАЙМ. США не причастны к случившемуся с газопроводами "Северный поток", заявили в Пентагоне. В России инициировали возбуждение дела о терроризме на "Северных потоках"

"Абсолютно не причастны", — сказал журналистам высокопоставленный представитель американского военного ведомства.

В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм.