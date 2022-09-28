США заявили, что "абсолютно не причастны" к инциденту на "Северном потоке"
Пентагон утверждает, что США "абсолютно не причастны" к инциденту на "Северном потоке"
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ВАШИНГТОН, 28 сен — ПРАЙМ. США не причастны к случившемуся с газопроводами "Северный поток", заявили в Пентагоне.
"Абсолютно не причастны", — сказал журналистам высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм.
https://1prime.ru/energy/20220928/838290007.html
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