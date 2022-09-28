МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Топ-менеджеры энергетических компаний США опасаются, что рецессия может привести к сокращению спроса на нефть и газ. Это только усложнит ситуацию в отрасли, которая и без того столкнулась с перебоями в цепочках поставок и ростом расходов. Таковы результаты квартального опроса, проведенного Федеральным резервным банком (ФРБ) Далласа. Эксперты спрогнозировали, какие страны больше всего пострадают от рецессии

Рассчитываемый ФРБ Далласа индекс, отражающий перспективы компаний энергетического сектора, в 3-м квартале упал на 33 пункта, до 33,1, в то время как индекс неопределенности подскочил почти втрое, до 35,7. В опросе приняли участие 163 компании из Техаса, Нью-Мексико и Луизианы.

Среди проблем для энергетической отрасли в опрошенных компаниях называют повышение процентных ставок, перебои в цепочках поставок и ускорение инфляции. Еще одна проблема — давление на отрасль со стороны администрации Джо Байдена.

"Мы оцениваем перспективы сектора позитивно, однако они становятся более неопределенными из-за продолжающегося ужесточения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики", — отметил один из респондентов.

Индекс деловой активности в нефтегазовом секторе Юго-Запада США остается на высоких уровнях, однако в 3-м квартале он снизился до 46 против рекордных 57,7 в предыдущем квартале, свидетельствуют результаты опроса. По словам топ-менеджеров энергетических компаний, проблемы с поиском новых работников и поставками оборудования, а также рост производственных расходов мешают развитию деятельности.

"Основной фактор, не дающий расширять бизнес — проблемы с доступностью оборудования и нефтесервисных услуг", — говорит один из топ-менеджеров. Другие отмечают, что сохраняется нехватка рабочей силы.

По словам одного из респондентов, цены на трубы нефтяного сортамента взлетели на 500-600% за последние два-три года.