МИД рассчитывает на расследование по диверсиям на "Северных потоках"
МИД рассчитывает на объективное расследование по диверсиям на "Северных потоках"
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что международное расследование причин аварии на нескольких нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" будет объективным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Россия начала свое национальное расследование, о чем вчера заявили наши правоохранительные органы и органы безопасности. Очень хотелось бы верить, что международное расследование случившегося на газопроводах в Балтийском море будет носить объективный характер", — сказала Захарова на брифинге.
https://1prime.ru/energy/20220929/838300550.html
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