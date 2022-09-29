МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что международное расследование причин аварии на нескольких нитках газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" будет объективным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. МИД отверг заявления о причастности России к ЧП на "Северных потоках"

"Россия начала свое национальное расследование, о чем вчера заявили наши правоохранительные органы и органы безопасности. Очень хотелось бы верить, что международное расследование случившегося на газопроводах в Балтийском море будет носить объективный характер", — сказала Захарова на брифинге.