МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Радиоактивный фон на ЗАЭС после падения украинского беспилотника в норме, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Глава МАГАТЭ обсудил с главой Минэнерго США защитную зону вокруг ЗАЭС

"Радиоактивный фон на Запорожской атомной электростанции в норме", — сказал он в эфире "Россия 24".

Ранее Балицкий сообщал, что на территорию станции был сброшен украинский беспилотник, но реактор не пострадал, никакой угрозы ядерной безопасности нет. По его словам, мощность беспилотника была недостаточной для того, чтобы нанести серьезный ущерб.

Глава администрации Энергодара Александр Волга в свою очередь отметил, что на ЗАЭС произошло только короткое замыкание и небольшое задымление. Ситуация уже ликвидирована, все работает в штатном режиме, подчеркнул он.

Волга добавил, что о критичности речи не идет, поскольку "второй энергоблок вообще был захолощен и остановлен еще в прошлом году".