ВАРШАВА, 29 сен — ПРАЙМ. Польша реализовала план защиты критической инфраструктуры после повреждения "Северных потоков", сообщил глава парламентской комиссии по энергетике, климату и государственным активам Марек Суский. Захарова назвала США бенефициаром ЧП на "Северных потоках"

В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

"Могу только заверить, что разработан и на данный момент уже реализован план различной защиты нашей критической инфраструктуры. Реализованы процедуры. Мы защищаем нашу критическую инфраструктуру", — сказал Суский, отвечая на вопрос, что предпринято в Польше в связи с ЧП на "Северных потоках".

При этом он заявил, что власти страны опасаются нападения на свою инфраструктуру именно со стороны России. Суский подчеркнул, что не может говорить о деталях польского плана защиты критической инфраструктуры.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 по московскому времени пятницы.