Украина c октября начнет экспорт электроэнергии в Польшу
"Энергетическая компания Украины" c октября начнет экспорт электроэнергии в Польшу
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Украинский государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" с октября начнет поставлять электроэнергию в Польшу, следует из опубликованного в четверг пресс-релиза компании.
"Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") с 1 октября 2022 года начнет поставки электроэнергии в Польшу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате победы на аукционе "Энергетическая компания Украины" получила право экспортировать электроэнергию в Польшу мощностью 110 МВт или 50% от предложенного на аукционе объема экспорта.
Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас Украина экспортирует в соседние страны — Польшу, Молдавию, Румынию и Словакию — более 600 МВт электроэнергии.
В июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.
https://1prime.ru/energy/20220929/838304966.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.