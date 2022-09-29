МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Украинский государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" с октября начнет поставлять электроэнергию в Польшу, следует из опубликованного в четверг пресс-релиза компании. Украинский экспорт сократился почти вдвое по сравнению с 2021 годом

"Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") с 1 октября 2022 года начнет поставки электроэнергии в Польшу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате победы на аукционе "Энергетическая компания Украины" получила право экспортировать электроэнергию в Польшу мощностью 110 МВт или 50% от предложенного на аукционе объема экспорта.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас Украина экспортирует в соседние страны — Польшу, Молдавию, Румынию и Словакию — более 600 МВт электроэнергии.

В июне между Польшей и Украиной был подписан договор о сотрудничестве в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.