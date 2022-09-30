МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Темпы заполнения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) упали до минимума с начала закачки с приходом похолодания. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Фьючерсы на газ в Европе торгуются на уровне 2050 долларов за тысячу кубов

Так, на конец газовых суток 28 сентября (завершились в 7.00 мск 29 сентября), ПХГ в Евросоюзе заполнены на 88,25%, ноо за сутки прибавили всего 0,18 процентного пункта (п.п.).

Аналогичные темпы закачки были только в начале сезона, который в этом году полноценно начался в апреле. В первые его дни европейские страны заполняли ПХГ на 0,12-19 п.п. в сутки. В целом в сентябре Евросоюз заполняет эти хранилища на 0,29 п.п. в сутки после 0,37 п.п. в августе.

При этом Латвия, которая заполнила свое хранилище только на 52,79% и всех больше не дотягивает до целевых 80%, уже вторые сутки подряд отбирает газ из ПХГ. Три дня подряд отбирает газ из ПХГ и Дания, в которой мощности для хранения хоть и заполнены на 92,99%, но по емкости уступают хранилищу в Латвии в 1,4 раза.

Целевой же уровень в 80%, который нужно было достичь к 1 ноября, по-прежнему превысили пока 14 из 18 стран ЕС, в которых есть ПХГ. При этом емкость хранилищ в каждой из них неравномерная. Более того, всего в ЕС 27 государств, а газовые хранилища обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает компания "Газпром".

Традиционно отопительный сезон в Европе начинается в середине октября, а в прошлом году он полноценно стартовал только в ноябре.