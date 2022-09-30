МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В Херсонскую область завозят 30 тысяч тонн угля, все котельные будут обеспечены в достаточном объеме на осенне-зимний период, заявил председатель правительства региона Сергей Елисеев. Эксперт рассказал об аграрном потенциале Херсонской и Запорожской областей

"Тридцать тысяч тонн угля сейчас завозится на территорию Херсонской области, мы его будем распределять по военно-гражданским администрациям. Несомненно, все котельные будут обеспечены твердым топливом. И население, как я уже и говорил, будет получать уголь в этом году бесплатно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Отмечается, что уголь необходим для нужд жителей Херсонской области, а также для обогрева социально значимых объектов, таких как школы и больницы в тех населенных пунктах, где еще нет газоснабжения.

В августе заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что регион намерен наладить поставки угля из Донецкой Народной Республики.