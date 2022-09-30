Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме после обстрелов
Минобороны: радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме после обстрелов
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Артиллерия украинских вооруженных формирований снова обстреляла Энергодар и территорию вблизи Запорожской АЭС, российская артиллерия подавила огневые средства противника, радиационная обстановка на АЭС в норме, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области отметили в военном ведомстве.
Минобороны подчеркнуло, что радиационная обстановка в норме.
https://1prime.ru/energy/20220930/838313509.html
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