МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Артиллерия украинских вооруженных формирований снова обстреляла Энергодар и территорию вблизи Запорожской АЭС, российская артиллерия подавила огневые средства противника, радиационная обстановка на АЭС в норме, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. Эксперт рассказал об аграрном потенциале Херсонской и Запорожской областей

"Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Никополь Днепропетровской области отметили в военном ведомстве.

Минобороны подчеркнуло, что радиационная обстановка в норме.