МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Недавнее снижение цен на нефть может замедлиться в четвертом квартале 2022 года и в 2023 году, поскольку внимание рынка переключается с опасений относительно спроса на проблемы с предложением. Таковы результаты опроса, проведенного Reuters. ОПЕК+ может сократить добычу нефти в ноябре, сообщил Reuters

Опрошенные Reuters 42 экономиста и аналитика предполагают, что средняя цена на нефть Brent в этом году составит 100,45 доллара за баррель, а в 2023 году — 93,70 доллара. В августе участники опроса ожидали, что средняя стоимость барреля Brent в 2022 и 2023 году составит 103,93 доллара и 96,67 доллара соответственно. Тем не менее прогнозируемые цены превышают текущие уровни.

Brent сейчас торгуется около 90 долларов за баррель, хотя ранее в этом году котировки поднимались до 120-130 долларов на фоне санкций Запада против России. Цены оказались под давлением на фоне укрепления доллара и ожиданий замедления экономики.

Аналитик UBS Джованни Стауново полагает, что опасения относительно рецессии будут влиять на цены лишь в очень краткосрочной перспективе, однако затем инвесторы будут уделять больше внимания проблемам с предложением.

"Запрет ЕС на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, вероятно, приведет к перебоям в добыче в РФ. Кроме того, предложение на рынке сократится еще сильнее после окончания программы реализации нефти из стратегических резервов США", — подчеркнул эксперт.