В ЕК рассказали о количество поставок альтернативного газа для Европы
Евросоюз заменил в 2022 году 43 миллиарда кубометров газа из России топливом других поставщиков
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Евросоюз в нынешнем году заменил 43 миллиарда кубометров российского газа топливом от альтернативных поставщиков, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.
"Мы диверсифицировали маршруты поставок, мы смогли привлечь дополнительные объёмы СПГ. И делая это мы смогли заменить в этом году 43 миллиарда кубометров российского газа альтернативами", — сообщила она.
https://1prime.ru/energy/20220930/838317662.html
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