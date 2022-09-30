БРЮССЕЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Евросоюз в нынешнем году заменил 43 миллиарда кубометров российского газа топливом от альтернативных поставщиков, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС. Министры энергетики стран ЕС не согласовали потолок цен на российский газ

"Мы диверсифицировали маршруты поставок, мы смогли привлечь дополнительные объёмы СПГ. И делая это мы смогли заменить в этом году 43 миллиарда кубометров российского газа альтернативами", — сообщила она.