МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Европе без российских углеводородов придется перестраиваться на рельсы атомной энергетики, что займет время, а до этого где-то покупать ресурсы втридорога — все это приведет к ослаблению европейской экономики, заявил РИА Новости директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин. Англосаксы фактически уничтожают энергоструктуру Европы, заявил Путин

"Эпоха дешевых ресурсов заканчивается, так как для производства единицы энергии надо тратить все больше энергии. Зеленая энергетика изначально неэффективна с этой точки зрения. В Европе ресурсов нет, поэтому придется перестраиваться на рельсы атомной энергетики, а это займет время", — сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли Европа прожить без российских энергоресурсов.

Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, чтобы полностью "прибрать к рукам европейский рынок". Европейские элиты это понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы, добавил российский лидер.

Эксперт отметил, что до перехода на атомную энергетику Европе придется где-то покупать энергоресурсы "втридорога". При этом, сказал он, США не смогут обеспечить ЕС полностью, и видимо, будут перепродавать чужие ресурсы.

"В итоге Европа будет неконкурентоспособна по многим товарным позициям. Это в любом случае приведет к ослаблению европейской экономики и кризису. И вместе с тем это поможет США избежать масштабного кризиса. Во всяком случае пока", — заключил Шеин.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.