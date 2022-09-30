Эксперт Шеин ожидает, что без российских нефти и газа Евросоюз перейдет на атом
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Европе без российских углеводородов придется перестраиваться на рельсы атомной энергетики, что займет время, а до этого где-то покупать ресурсы втридорога — все это приведет к ослаблению европейской экономики, заявил РИА Новости директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.
"Эпоха дешевых ресурсов заканчивается, так как для производства единицы энергии надо тратить все больше энергии. Зеленая энергетика изначально неэффективна с этой точки зрения. В Европе ресурсов нет, поэтому придется перестраиваться на рельсы атомной энергетики, а это займет время", — сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли Европа прожить без российских энергоресурсов.
Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, чтобы полностью "прибрать к рукам европейский рынок". Европейские элиты это понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы, добавил российский лидер.
Эксперт отметил, что до перехода на атомную энергетику Европе придется где-то покупать энергоресурсы "втридорога". При этом, сказал он, США не смогут обеспечить ЕС полностью, и видимо, будут перепродавать чужие ресурсы.
"В итоге Европа будет неконкурентоспособна по многим товарным позициям. Это в любом случае приведет к ослаблению европейской экономики и кризису. И вместе с тем это поможет США избежать масштабного кризиса. Во всяком случае пока", — заключил Шеин.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://1prime.ru/energy/20220930/838319180.html