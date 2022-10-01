ООН: ЧП на "Северных потоках" вызывает беспокойство в контексте воздействия на энергорынки
ООН, 1 окт — ПРАЙМ. Инциденты на нитках системы "Северный поток" вызывает беспокойство в контексте ситуации на энергетических рынках, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека ООН по экономическому развитию Навид Ханиф.
"Ущерб газопроводам "Северного потока" вызывает обеспокоенность в связи с неопределенностью на глобальных энергетических рынках. Цены остаются на высоком уровне и могут вырасти еще", — сказал Ханиф.
По его словам, инцидент может усугубить волатильность на энергетических рынках в Европе и по всему миру.
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://1prime.ru/energy/20221001/838321414.html