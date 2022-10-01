ООН, 1 окт — ПРАЙМ. Инциденты на нитках системы "Северный поток" вызывает беспокойство в контексте ситуации на энергетических рынках, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека ООН по экономическому развитию Навид Ханиф. Небензя назвал государство, которому выгодно навредить "Северному потоку"

"Ущерб газопроводам "Северного потока" вызывает обеспокоенность в связи с неопределенностью на глобальных энергетических рынках. Цены остаются на высоком уровне и могут вырасти еще", — сказал Ханиф.

По его словам, инцидент может усугубить волатильность на энергетических рынках в Европе и по всему миру.

В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".