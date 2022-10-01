БУДАПЕШТ, 1 окт — ПРАЙМ. В России стартовало производство корпусов реакторов для новых блоков АЭС "Пакш", в Венгрии параллельно идут земляные строительные работы, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. В Венгрии продлят зимние каникулы в школах в целях экономии

"Пока в Пакше (городе — ред.) продолжаются земляные работы, в России началось производство корпусов реакторов. Эти элементы по сути являются сердцем атомной электростанции, так как здесь будет происходить регулируемая цепная реакция, которая будет обеспечивать энергию в ходе работы", — написал он в соцсетях.

Министр отметил, что от управления по атомной энергетике были получены "все разрешения на производство 330-тонных элементов высотой более 11 метров, венгерские специалисты также провели необходимые испытания, были соблюдены все условия для изготовления корпусов реакторов и первый этап работы — ковка".

В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш". Орбан призвал венгров высказаться о санкциях, чтобы прекратить рост цен

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.