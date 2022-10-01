ВЕНА, 1 окт — ПРАЙМ. Перебои с транзитом газа в Италию не влияют на поставки в Австрию, сообщил регулятор E-Control в субботу. "Газпром" предупредил Молдавию, что она рискует потерять контракт

"Перебои с транзитом газа в Италию, но потоки газа в Австрию остаются постоянными. Продолжается заполнение хранилищ", — сообщается на сайте ведомства.

Ранее "Газпром" сообщил, что поставки газа по контрактам "Газпром экспорта" через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации, причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в стране в конце сентября. Ранее итальянская Eni сообщала, что "Газпром" в субботу не сможет поставить газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.

"Ситуация не влияет на безопасность поставок — ни в Австрии, ни в Италии… Нет причин для беспокойства", — цитирует представителя E-Control австрийское издание Kleine Zeitung. По данным издания, Австрия продолжает получать газ из России и, согласно контрактам, поставляет его также в Италию.

Австрийская нефтегазовая компания OMV также подтвердила, что газ продолжает поступать в Австрию. Он поступает "в значительно большем количестве, чем было заявлено в последний раз", приводит Kleine Zeitung слова официального представителя компании.