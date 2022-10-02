РИМ, 2 окт — ПРАЙМ. Итальянским семьям дали рекомендации, как сэкономить 600 евро в год на оплате счетов за газ и электричество, но последние оценки профильных ассоциаций говорят о том, что повышение тарифов может свести эффективность этих мер к нулю. Представитель Агентства по новым технологиям, энергетике и окружающей среде Италии (ENEA) Николандреа Калабрезе (Nicolandrea Calabrese) рассказал РИА Новости, что семья из четырех человек способна без лишних затрат изменить часть бытовых привычек, которые в основном касаются горячей воды и электроприборов, подключенных к сети. Расходы итальянцев на продовольствие выросли на 11 процентов в сентябре

"В мае этого года Enea завершило исследование с предписаниями и советами для госучреждений и частных лиц по экономии энергии в помещениях. В Италии домашняя сфера занимает около 30% национального потребления газа, это соответствует около 15,4 миллиарда кубометров газа в году. Еще есть офисы, школы, больницы, но мы сосредоточились на домашней сфере, потому что нашей целью было сократить не только потребление, но и выбросы углекислого газа", — заявил специалист лаборатории по энергетической эффективности и городскому развитию ENEA.

По его словам, в начале сентября министерство экологического перехода, взяв за основу рекомендации агентства, постановило снизить на 1 градус до +19 температуру в помещениях и сократить на час время работы систем отопления в сутки, всего отопительного сезона — на 15 дней.

Согласно последним оценкам государственного Управления по регулированию энергии, сетей и окружающей среды (Arera), затраты итальянцев на электроэнергию в последнем квартале года вырастут на 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за год обычная итальянская семья потратит на свет в среднем 1322 евро при том, что в 2021 год средние траты достигали 632 евро. Что касается газа, то официальные прогнозы Arera поступят в начале октября. Различные ассоциации посчитали, что в первые девять месяцев года объем расходов средней итальянской семьи на газ составил 1500 евро, а с октября тарифы могут вырасти на 300 евро в месяц. По оценке аналитического центра Nomisma, годовой рост может составить до 680 евро. Настроения компаний и потребителей в Италии резко ухудшились в сентябре

ДУШ ПОПРОХЛАДНЕЕ

"Меры административного характера позволят нам сэкономить 2,7 миллиарда кубометров, для каждой семьи это 80 евро в год. Помимо этого, мы подумали о бытовых рекомендациях, которые могут применять все граждане. Часть из них не влекут никаких затрат. Например, большие расходы несет производство горячей воды. Мы берем воду из водопровода температурой примерно +10 градусов и нагреваем ее примерно до +48. В среднем мы принимаем душ 7 минут и если сократим это время до 5 минут, а температуру до +45, то расходы семьи из четырех человек сократятся до 250 евро", — объяснил Калабрезе.

Другой его совет касается использования посудомоечной и стиральной машины: "Если запускать стирку раз в два дня, то можно сэкономить 50 евро в год на электричестве. Посудомойку можно использовать только раз в день, когда она наполнится после обеда и ужина, тогда выгода будет в 65 евро", — сказал эксперт.

В-третьих, добавил он, в платежки попадает затрату на подключенную к электросети бытовую технику: "Телевизоры, декодеры, аудиосистемы, микроволновка в режиме stand by потребляют электричество: Можно купить удлинитель с несколькими розетками и сэкономить еще 55 евро", — добавил он.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО ПОТРАТИТЬ

В общей сложности, подчеркнул Калабрезе, подобный режим вместе с принятыми на государственном уровне мерами позволит сократить коммунальные платежи на 600 с лишним евро. Еще большей экономии можно добиться в долгосрочной перспективе, если сейчас потратиться на энергосберегающую технику и даже теплоизоляцию стен. СМИ: счета за электричество и газ в Италии могут резко вырасти

"Сократить расходы может установка водонагревателя на солнечных батареях. С апреля до ноября вода будет нагреваться за счет итальянского солнца. Это сэкономит еще 350 евро. Очевидно, что придется потратиться на новый прибор. Он стоит около 4 тысяч евро, но в Италии существует система налоговых вычетов и бонусов, которые дают возможность компенсировать затраты на 65% в течение 10 лет", — сказал Калабрезе. Также он предложил подумать о покупке холодильника с более высоким энергетическим классом. Класс А, по его словам, потребляет на 66% энергии меньше чем G, это соответствует 84 евро в год.

"Это означает, что если он стоит на 200 евро больше, то за два года или около того эти деньги будут возмещены, а учитывая, что холодильник служит 20 лет, экономия будет еще больше", — сказал представитель профильного ведомства. Другими его рекомендации стали замена ламп накаливания на светодиодные, установка двойных стеклопакетов и регулярное техобслуживание техники.

"Мы советуем проводить энергетический check up. Специалист может сказать, сколько нужно потратить сейчас, чтобы сэкономить в будущем. В зависимости от того, какие будут приняты меры, возврат инвестиций и получение выгоды начнется через несколько лет. Например, если я сейчас куплю обогреватель и покрою стены термоизоляцией, то выясню, что старый бойлер был слишком большой", — сказал Калабрезе.

"Наше исследование говорит о том, что бытовые привычки и действия каждого человека могут отражаться на всей картине чрезвычайной ситуации в энергетике и экологии", — подытожил собеседник агентства.