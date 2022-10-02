МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ для транзита в Европу через территорию Украины на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме, который составляет 41,7 миллиона кубометров на 2 октября, при этом на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Отбор газа из подземных хранилищ Евросоюза превысил закачку

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита газа через ГИС "Сохрановка", указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40–43 миллионов кубометров в сутки.