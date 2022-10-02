МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о телефонном разговоре с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого глава МИД пообещал содействие Киева в ротации экспертов мониторинговой миссии на территории Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ обсудил с главой Минэнерго США защитную зону вокруг ЗАЭС

"Провел разговор с Рафаэлем Гросси и проинформировал, что Украина готова содействовать ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС", — написал Кулеба в Twitter.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердило факт обстрелов ЗАЭС.