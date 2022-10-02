Работа запорожской атомной энергетики станет безопасной, заявили в Госдуме
Депутат Крашенинников: в Запорожской области обеспечат безопасную работу атомной энергетики
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В Запорожской области обеспечат безопасную работу атомной энергетики, заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он отметил, что в отношении региона в закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии.
"Наряду с действующим законодательством, президентом и правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии", — пояснил он, ссылаясь на документы, внесенные в Госдуму. Слова депутата передала пресс-служба комитета.
https://1prime.ru/energy/20221002/838328995.html
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