МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В Запорожской области обеспечат безопасную работу атомной энергетики, заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Рубль станет денежной единицей в новых субъектах, заявили в Госдуме

Он отметил, что в отношении региона в закон включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии.

"Наряду с действующим законодательством, президентом и правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии", — пояснил он, ссылаясь на документы, внесенные в Госдуму. Слова депутата передала пресс-служба комитета.