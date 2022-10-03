Читатели Daily Mail посоветовали Германии разобраться с США после слов Путина о "Северных потоках"
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Британские комментаторы издания Daily Mail оценили заявление президента России Владимира Путина о том, что к ЧП на "Северных потоках" могут быть причастны страны Запада.
В пятницу российский лидер заявил, что "англосаксам уже мало санкций" и поэтому они начали уничтожать энергетическую инфраструктуру Евросоюза.
Пользователи сайта поддержали слова Путина и отметили его правоту.
"Зачем России взрывать трубопроводы стоимостью в миллиарды долларов, когда они могли просто закрыть кран!", — отметил один из юзеров.
Некоторые из комментаторов считают, что диверсию на трубопроводах устроили США.
"Это сделал Вашингтон", — написал пользователь. По мнению другого автора комментария, у американцев были не только мотивы, но и средства.
"Европейским странам нужно выйти из НАТО", — поделился мнением еще один комментатор.
"Германии следовало бы разобраться с США после того, как правда вскроется", — поддержал его другой.
ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли на прошлой неделе. В четырех местах на магистралях обнаружили утечки. Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки ремонта пока оценить нельзя.
https://1prime.ru/energy/20221003/838337308.html