МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Британские комментаторы издания Daily Mail оценили заявление президента России Владимира Путина о том, что к ЧП на "Северных потоках" могут быть причастны страны Запада. Песков рассказал о выгодоприобретателях ЧП с "Северными потоками"

В пятницу российский лидер заявил, что "англосаксам уже мало санкций" и поэтому они начали уничтожать энергетическую инфраструктуру Евросоюза.

Пользователи сайта поддержали слова Путина и отметили его правоту.

"Зачем России взрывать трубопроводы стоимостью в миллиарды долларов, когда они могли просто закрыть кран!", — отметил один из юзеров.

Некоторые из комментаторов считают, что диверсию на трубопроводах устроили США.

"Это сделал Вашингтон", — написал пользователь. По мнению другого автора комментария, у американцев были не только мотивы, но и средства.

"Европейским странам нужно выйти из НАТО", — поделился мнением еще один комментатор.

"Германии следовало бы разобраться с США после того, как правда вскроется", — поддержал его другой.

ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли на прошлой неделе. В четырех местах на магистралях обнаружили утечки. Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки ремонта пока оценить нельзя.