Саудовская Аравия утвердила документ о сотрудничестве с Британией
Саудовская Аравия утвердила меморандум о сотрудничестве с Великобританией в энергетике
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ДОХА, 4 окт — ПРАЙМ. Правительство Саудовской Аравии во вторник утвердило меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в энергетике с Великобританией, сообщило Саудовское агентство новостей SPA по итогам еженедельного заседания саудовского правительства.
"Правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области энергетики с Великобританией", — процитировало агентство решения, которые рассматривались на заседании кабинета министров. Оно не привело деталей принятого документа.
Страны Европы ищут возможность увеличить поставки энергоносителей из региона Персидского залива, ведя переговоры с Саудовской Аравией как с одним из основных производителей, на фоне обострения отношений с Россией из-за кризиса на Украине.
https://1prime.ru/energy/20221004/838355697.html
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