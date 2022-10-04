ДОХА, 4 окт — ПРАЙМ. Правительство Саудовской Аравии во вторник утвердило меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в энергетике с Великобританией, сообщило Саудовское агентство новостей SPA по итогам еженедельного заседания саудовского правительства. Япония и Саудовская Аравия обсудили стабилизацию нефтяного рынка

"Правительство Саудовской Аравии утвердило меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области энергетики с Великобританией", — процитировало агентство решения, которые рассматривались на заседании кабинета министров. Оно не привело деталей принятого документа.

Страны Европы ищут возможность увеличить поставки энергоносителей из региона Персидского залива, ведя переговоры с Саудовской Аравией как с одним из основных производителей, на фоне обострения отношений с Россией из-за кризиса на Украине.