БРЮССЕЛЬ, 4 окт — ПРАЙМ. ЕС в преддверии 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27), которая пройдет в ноябре в Шарм-эш-Шейхе в Египте, напомнил о своем намерении ускорить зеленый переход и как можно скорее снизить зависимость от российских ископаемых энергоресурсов, говорится в распространенных выводах Евросоюза. В Венгрии заявили о планах снизить зависимость от российского газа

"ЕС отмечает, что после военной агрессии России против Украины Еврокомиссия по требованию Евросовета от 24 и 25 марта 2022 года представила план REPowerEU в ответ на необходимость быстрого снижения зависимости ЕС от российского ископаемого топлива, ускорения перехода к зеленой энергетике и поддержки усилий ЕС в повышении климатических амбиций", — указывается в документе.

В ЕС также напомнили о своем намерении стать климатически нейтральным регионом мира к 2050 году.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.

Принятый в конце 2019 года "Зеленый пакт для Европы" является масштабным планом экономических, социальных, экологических преобразований для превращения Европы к 2050 году в климатически нейтральный континент. Концепция климатической нейтральности предполагает, что выбросы вредных газов в атмосферу равны нулю либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды.

Конференция COP27 пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября.