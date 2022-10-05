МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Расходы Евросоюза на сглаживание последствий энергетического кризиса в 2023 году могут суммарно составить 1-1,6 триллиона евро — это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при бездействии Европы, однако должно позволить избежать дальнейшего ослабления ее экономики, говорится в исследовании "Европейский энергетический баланс в новой реальности" компании "Яков и партнеры". Politico: ЕС согласовал новый пакет санкций, включая потолок цен на нефть

"Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1–1,6 триллиона евро. Это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при отсутствии активного противодействия кризису, однако должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики", — считают эксперты.

Как ожидают в компании, в 2023 году правительства европейских стран продолжат вручную управлять экономикой или будут вынуждены столкнуться с падением ВВП на 0,9-1,7 триллиона евро, или на 6,5-11,5% за счет увеличения энергетического импорта, сокращения производства и экспорта, а также вторичных эффектов на связанные отрасли. "Кризис такого масштаба, вероятно, вызовет увеличение числа банкротств и эффект домино в финансовом секторе экономики, падение потребительского спроса и сворачивание инвестиционных программ бизнесом и в целом приведет к депрессии", — предполагают аналитики.

Основной негативный эффект, по мнению авторов исследования, связан с тем, что ряд самых энергоемких отраслей из-за нехватки газа и роста стоимости энергоносителей может в итоге оказаться неконкурентоспособным. Предприятия этих отраслей, в зависимости от сценария развития событий, будут вынуждены сократить производство на 10-60% от уровня 2021 года. Шольц заявил, что Германия обеспечит свою энергобезопасность

При этом, отмечается в исследовании, проведение интервенций разгонит дефицит бюджета до 2 триллионов евро в ежегодном выражении и увеличит долговую нагрузку госсектора ЕС до 100% ВВП. Хотя влияние энергокризиса в 2022 году несколько сглажено, так как ценовой эффект перекладывается на потребителей с запозданием в несколько месяцев, уже сейчас в Европе наблюдаются двузначные показатели инфляции, часть производств закрывается, а стоимость обслуживания долга растет.

По прогнозам экспертов, уже в текущем году сокращение ВВП из-за повышения цен на энергоносители и их физической нехватки может составить более 1%, или около 200 миллиардов евро. Предвидя последствия, правительства стран ЕС уже объявили о программах бюджетной помощи бизнесу и населению на сумму более 320 миллиардов евро, напоминают в "Яков и партнеры".