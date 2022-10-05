МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Читатели американского издания Breibart, комментируя прогноз британского энергетического регулятора, что Англии, Шотландии и Уэльсу грядущей зимой может грозить дефицит природного газа, высмеяли политику властей Великобритании. В Британии унизили сограждан, пострадавших от антироссийских санкций

По мнению читателей, всему виной "зеленое лицемерие".

Нехватка газа напрямую влияет на работу электростанций, а в Великобритании почти половина электроэнергии производится за счет газа, поэтому это грозит длинной цепочкой не очень приятных последствий как для предприятий, так и для экономики в целом. Власти уже разработали план действий на самый экстренный случай, в том числе и масштабную кампанию по информированию граждан о снижении потребления газа.

Комментаторы Breibart отреагировали на подобные новости весьма бурно. "Великобританией управляют идиоты. Они, значит, закрывают все газовые хранилища, то есть за долгое теплое лето, которое только что закончилось, Centrica зарабатывает миллиарды на продажах газа из Северного моря немцам с огромными газовыми хранилищами. Приватизированная Centrica получает огромную прибыль от продаж британской нефти немцам, а потом Великобритания остаётся зимой без газа", — отметил один из пользователей сайта. Bloomberg рассказал, по кому сильнее всего ударит кризис

"Достаточно посмотреть на Европу, чтобы увидеть, чего будет стоить политика перехода к возобновляемым источникам энергии", — пишет letsspendmore.

Другой пользователь предложил есть кубики льда, так как "они вкусные". А еще один пользователь попросил благодарить за это [энергокризис] Байдена и лидеров-коррупционеров в ЕС и за его пределами.

"Некоторые ещё смеялись надо мной прошлой весной… Я купил печь, работающую на различном топливе, и другие товары для выживания, а также дрова. Если нет зажигалки, подожгите ватную палочку, пропитанную вазелином. Этого достаточно для того, чтобы огонь не погас. Ну и, конечно, викторианские керамические грелки. Дешево и эффективно для обогрева постели. И потом ещё USB-кабель для зарядки жилета и перчаток. Просто положите аккумулятор в карман, чтобы они дольше сохраняли тепло", — поделился советами пользователь HONDA 1234.

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