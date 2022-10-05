МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Практически все государства АСЕАН проявляют интерес к увеличению закупок российских углеводородов, рассказал РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев. Россия обсуждает с Мьянмой поставки СПГ и нефтепродуктов

"Практически все страны этого региона в той или иной степени проявляют заинтересованность в наращивании импорта углеводородов из России", — заявил он.

Дипломат отметил, что Москва накопила богатый опыт сотрудничества со странами АСЕАН в области энергетики, и будет корректировать свои планы в соответствии с потребностями партнеров в Юго-Восточной Азии.

По словам Ноздрева, Россия нацелена не только на наращивание поставок, но и на реализацию более продвинутых проектов по разработке месторождений и созданию перерабатывающих мощностей.

В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма.

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