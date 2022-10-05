Дипломат рассказал об интересе АСЕАН к импорту российских углеводородов
Дипломат Ноздрев: страны АСЕАН заинтересованы в наращивании импорта российских углеводородов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Практически все государства АСЕАН проявляют интерес к увеличению закупок российских углеводородов, рассказал РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.
"Практически все страны этого региона в той или иной степени проявляют заинтересованность в наращивании импорта углеводородов из России", — заявил он.
Дипломат отметил, что Москва накопила богатый опыт сотрудничества со странами АСЕАН в области энергетики, и будет корректировать свои планы в соответствии с потребностями партнеров в Юго-Восточной Азии.
По словам Ноздрева, Россия нацелена не только на наращивание поставок, но и на реализацию более продвинутых проектов по разработке месторождений и созданию перерабатывающих мощностей.
В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос и Мьянма.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/energy/20221005/838361512.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.