ВАРШАВА, 5 окт — ПРАЙМ. Польша не согласится на решения Европейского союза о снижении добычи угля, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер журналистам в среду в Варшаве. Польша запасла уголь на "суперсуровую зиму"

"Мы помним о том, что Польша в отличие от других стран Западной Европы была предусмотрительной. Мы решились на строительство газопровода Baltic Pipe, который транспортирует норвежский газ, мы на протяжении лет призывали западные страны, особенно Германию, чтобы она предпринимала подобные диверсификационные меры. Если какие-либо принципы будут создаваться вместе на уровне Европейского союза, то они ни коим образом не могут ударять в Польшу, так как Польша в отличии хотя бы от Германии была предусмотрительной", — сказал Мюллер.

"Так что сейчас Польша не может потерять на этих решениях", — добавил он.

По мнению представителя польского правительства, в части использования энергоносителей страны ЕС должны получить больше самостоятельности.

"Вопросы, связанные с энергетической политикой, должны решаться таким способом, чтобы каждая из стран Европейского союза имела автономию касательно регулирования хотя бы энергетического микса, ибо каждая страна имеет разные стартовые позиции. Я напомню, что Польша очень отличается от стран Западной Европы хотя бы потому, что в Польше значительная часть электрической энергии производится из угля, и эту тему мы будем поднимать и поднимаем ее сейчас во время разговоров в Евросоюзе", — сказал он.

"Не может быть так, чтобы Европейский союз продолжал деятельность по ограничению добычи угля потому, что это – один из элементов обеспечения энергетической безопасности, а в Польше, собственно говоря, энергетическая безопасность при настоящем положении дел базируется на запасах угля", — заключил Мюллер.