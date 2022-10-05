В Германии на неработающей АЭС произошла утечка
НА НЕРАБОТАЮЩЕЙ ГЕРМАНСКОЙ АЭС В БРУНСБЮТТЕЛЕ 28 СЕНТЯБРЯ ПРОИЗОШЛА УТЕЧКА ВО ВРЕМЯ ПРОМЫВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛИНИИ СБРОСА — ВЛАСТИ ЗЕМЛИ
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НА НЕРАБОТАЮЩЕЙ ГЕРМАНСКОЙ АЭС В БРУНСБЮТТЕЛЕ 28 СЕНТЯБРЯ ПРОИЗОШЛА УТЕЧКА ВО ВРЕМЯ ПРОМЫВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛИНИИ СБРОСА — ВЛАСТИ ЗЕМЛИ
https://1prime.ru/energy/20221005/838369585.html
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