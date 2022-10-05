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2022-10-05T17:39:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20221005/838369585.html

В Германии на неработающей АЭС произошла утечка

Энергетика

Новости

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https://россиясегодня.рф

НА НЕРАБОТАЮЩЕЙ ГЕРМАНСКОЙ АЭС В БРУНСБЮТТЕЛЕ 28 СЕНТЯБРЯ ПРОИЗОШЛА УТЕЧКА ВО ВРЕМЯ ПРОМЫВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛИНИИ СБРОСА — ВЛАСТИ ЗЕМЛИ ПРАЙМ, 05.10.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60